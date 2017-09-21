أمانة عسير تسحب أحد المشاريع من مقاول متعثر

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

عقد أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي اجتماعاً مع عدد من المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة، بحضور وكيل التعمير و المشاريع م . أحمد بن ناصر وعدد من مسؤولي الوكالات بالأمانة، حيث تم مناقشة طرق الإنجاز والعوائق التي قد تواجههم وكذلك أسباب تعثر البعض منهم في التنفيذ.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية مع المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة للتأكد من سير العمل، ونسبة الإنجاز، و كذلك مناقشة العوائق التي قد يجدها المقاول خلال سير عملية التنفيذ.

وأكد القاضي خلال اجتماعه بالمقاولين أن الأمانة سحبت فعليًا مع بداية الأسبوع الحالي أحد المشاريع القائمة بمدينة أبها من أحد المقاولين رغم إنذاره بسرعة الإنجاز وفق ما هو مخطط له ، إلا أن المقاول لم يلتزم بخطة العقد المبرمة بينه وبين الأمانة.

وأشار إلى أن قرار سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين في حال تأخر تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم في وقتها المحدد لا يزال قائماً وسيطبق في حق كل من لا يلتزم بالخطط المتفق عليها والعقود الموقعة معهم.







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