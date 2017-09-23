أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

2017/09/23
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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