أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والطائف والأجزاء الساحلية

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان، أن الأجواء بمنطقة مكة المكرّمة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبه برياح سطحية تستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء.

وأوضح سرحان أن تنبيهاً ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تظهر في فترة ما بعد الظهيرة وتصحب برياح نشطة مثيرة للأتربه والغبار.

وأضاف سرحان أن الحالة الجوية قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الساعة ٢٣:٠٠ من يوم غدٍ الأربعاء، وستتعرض لها مرتفعات المنطقة وتشمل العاصمة المقدسة – الطائف – فيما سيمدد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية .

وأهاب العقيد سرحان بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مخاطر سقوط المجسمات الجماليّة واللوحات الإعلانية والإرشادية ، وأعمدة الإنارة والمظلات الشراعية، وأعمال الصيانة على الأسطح، والمواقع تحت الإنشاء وأخذ الحيطة والحذر لكل ما يشكّل خطورة نتيجة الرياح السطحية المُثيرة للغبار والأتربة.







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