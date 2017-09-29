أمطار مصحوبة بزخات البرد والرياح تحد الرؤية على هذه المناطق ليلًا

المواطن - جازان

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة حتى الثامنة مساء على عدة مناطق.

وأشار الإنذار المبكر إلى أن الحالة المتوقعة ستشمل محايل عسير وبارق والمجاردة والأجزاء المجاورة لها في منطقة عسير، كما تشمل أحد المسارحة، والخوبة، وفيفاء والأجزاء المجاورة لها في منطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف، وجازان، وعسير، والباحة، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.







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