أمطار مصحوبة بزخات البرد ورياح تحد الرؤية على جازان ليلًا

المواطن - جازان

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة المتوقعة ستستمر حتى الساعة السابعة مساء وتشمل؛ رخية، العارضة، العيدابي، والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات منطقة الباحة.







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