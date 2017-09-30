أمن المسجد الحرام يكشف حقيقة صورة دماء في صحن المطاف

المواطن - مكة المكرمة

صرح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، بأن ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف جوار الحجر الأسود، هي صورة قديمة.

وأضاف السلمي أن الصورة عبارة عن إصابة عرضية لأحد الحجاج من جنسية إفريقية في العقد الخامس من العمر، وقد تعرض لإصابة في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها.

وأشار إلى أنه تم إسعافه مباشرة من قبل رجال الأمن المتواجدين في الموقع، ونقل إلى مستشفى أجياد في حينه؛ ليتلقى العلاج اللازم.‎







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