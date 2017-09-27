أمواج الرفض تتحطم على صخرة التحام القيادة والمجتمع .. من التعليم إلى القيادة المواطنات يحصلن على حقوقهن

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

عرف المجتمع السعودي، متغيّرات عدة، منذ انتصار الملك المؤسس رحمه الله للمرأة السعودية، والارتقاء والنهضة بها نحو التعليم، وصولاً إلى عهد العزم والحزم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي منحها الحق في قيادة السيارة، في إطار القيم الشرعية، عاكسًا الوعي المجتمعي والإلمام باحتياجات الأسرة السعودية في الوقت نفسه.

ومن تلك المتغيرات، أساليب إعلامية، ناهض من خلالها دعاة التأخر، حقوق المرأة والمجتمع على مراحل عدة من التاريخ السعودي، بدأت في العام 1960، حين رفض بعضهم تعليم المرأة، وطرحوا التساؤل المجتمعي “أترضى أن تدرس أختك في المدرسة؟”، وعندما لم يجدوا مفرًا من تعليم المرأة، تحوّلوا إلى مواضيع أخرى، نذكر منها:

في العام 1967 مشاهدة التلفاز

في العام 1980 التصوير

في العام 1989 مشاهدة الفضائيات

في العام 1998 استخدام الإنترنت

في العام 2007 الابتعاث

في العام 2016 قيادة السيارة.

وأمام كل موضوع من المواضيع آنفة الذكر، واجه دعاة التخلّف الصخرة المجتمعية الراسخة، الواثقة من القرارات الملكية الحكيمة، الساعية للنهضة بالوطن، ونصف المجتمع، إذ أنَّ المرأة السعودية، تمكّنت من إثبات جدارتها، وأحقيّتها بالحصول على حقوقها كافة، كإنسانة وفرد من هذا المجتمع المعطاء.

ومنح الأمر السامي بقيادة المرأة، النساء حقًا من حقوقهن، أكّده كبار علماء المملكة، فيما اتّفق المواطنون والفقهاء، على أنَّ القرار يسهم في خفض معاناة الأسرة السعودية مع العديد من المخاطر، والأعباء المادية غير الضرورية، ويخدم أكثر من مليون امرأة عاملة في البلاد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :