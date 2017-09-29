أميركا تحدث توصياتها بشأن السفر إلى تركيا وتحذر مواطنيها

المواطن - وكالات

حدثت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، توصياتها بشأن السفر إلى تركيا، حذرت بموجبه مواطنيها من السفر بسبب “التهديدات المتصاعدة من جماعات إرهابية” هناك.

وأكدت الوزارة، في بيان، “نتيجة للتهديدات الإرهابية المستمرة، فإن الحكومة الأميركية تقيد سفر الموظفين الحكوميين إلى مناطق معينة جنوب شرقي تركيا، وتحد من أنشطتهم وأسرهم في إسطنبول وأضنة”.

وتابعت، بموجب التحديث لتوصياتها بشأن السفر إلى تركيا، “نوصي المواطنين الأميركيين بالنظر بعناية لحاجتهم للسفر إلى تركيا في هذا الوقت، وأن يتجنبوا السفر إلى جنوب شرقي تركيا”.







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