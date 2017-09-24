أميركا تحذر رعاياها من اضطرابات محتملة في العراق

المواطن - وكالات

حذرت السفارة الأميركية في العراق رعاياها من اضطرابات متوقعة خلال الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر غدا الاثنين.

وأوضحت السفارة في بيان منشور على موقعها أن البعثة الأميركية في العراق تفرض قيودًا مؤقتة على تحركات أفرادها كإجراء وقائي تحسبًا لأي حوادث.

وحثت السفارة المواطنين على الامتناع عن السفر في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، داعية إياهم إلى البقاء على مستوى مرتفع من اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية.

ومن المقرر أن يتم الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان غدًا الاثنين وسط معارضة عراقية وإقليمية ودولية.







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