أميركا: كوريا الشمالية ستدمر في هذه الحالة

المواطن - وكالات

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن خيارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاحتواء البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية نفدت، وأن واشنطن قد تضطر لنقل القضية إلى وزارة الدفاع (البنتاغون).

وصرحت هيلي في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية: “لقد استنفدنا إلى حد كبير جميع الخيارات التي بالإمكان اللجوء إليها في هذه المرحلة في مجلس الأمن”. مضيفة أنها سعيدة جدًّا أن تسلم ملف كوريا الشمالية إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن تهديدها باللجوء إلى العمل العسكري ضد كوريا الشمالية في الوقت الذي يتوافد فيه زعماء العالم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة هذا الأسبوع.

وحول تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد فيه الشهر الماضي كوريا الشمالية من أن أي تهديد من قبلها سيواجه “بالنار والغضب”، قالت هيلي: “لم يكن تهديدًا أجوف”.

وتابعت هيلي: “إذا واصلت كوريا الشمالية هذا السلوك الطائش، وإذا ما اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها بأي شكل ممكن، فإن كوريا الشمالية ستدمر.. نحن جميعًا نعلم ذلك، ولكن لا أحد منا يريد ذلك.. لا أحد منا يريد الحرب”.







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