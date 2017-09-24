أمير الباحة يرعى احتفال اليوم الوطني.. غدًا

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غدٍ الاثنين، حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويتضمن الحفل فقرات شعرية وعروضًا بالإضافة إلى أوبريت بعنوان عمار يا مملكتنا الذي يحكي أهمية اليوم الوطني ومسيرة النماء والبناء التى شهدتها المملكة فيما يلقي معالي مدير جامعة الباحة كلمة بهذه المناسبة وكلمة أخرى لأهالي منطقة الباحة.

ويحضر الحفل أهالي ومسؤولو المنطقة كما يقام الحفل بالشراكة بين إمارة منطقة الباحة وجامعة الباحة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :