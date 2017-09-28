أمير الرياض: المرأة السعودية أثبتت أنها رقم مهم بمسيرة التنمية

المواطن - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث, لافتاً سموه النظر إلى ما تضمنه الأمر الكريم في أن هذه الدولة المباركة حارسة للقيم الشرعية ومحافظة عليها ورعايتها لها في قائمة أولوياتها، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .

وأكد الأمير فيصل بن بندر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, الاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, بمواطني ومواطنات هذا الوطن ورؤيته الحكيمة والثاقبة – أيده الله – للمستقبل ومتطلباته وتحدياته.

وقال سمو أمير منطقة الرياض ” إن المرأة السعودية أثبتت أنها رقم مهم في تحقيق التنمية ومسايرة رؤية المملكة بحسها القيادي والوطني, مشيراً إلى أبعاد القرار السامي وفعاليته اجتماعياً واقتصادياً .

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما يحظى به أبناء وبنات الوطن من اهتمام ورعاية وبما يحقق رفاهية المجتمع ويؤمن متطلباته وأمنه.







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