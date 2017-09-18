أمير القصيم: العمل البلدي عصب التنمية والمواطن شريك فيها

المواطن - القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن العمل البلدي هو عصب عملية التنمية التي تنشدها حكومة المملكة وأن المواطن شريك فيها.

وأثنى على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين وتوفيرها.

وأبدى اعتزازه بما شاهده من عمل دؤوب لمشاريع عملاقة تنفذها أمانة منطقة القصيم، وإنجازات يفتخر بها المواطن، الذي يعد شريكًا في التنمية وصناعة قراراتها، مشيداً بالشباب السعوديين المؤهلين والمخلصين في العمل، مؤكدًا أنهم هم المكسب الحقيقي في إدارة دفة العمل .

وشدد أمير القصيم على أهمية المنطقة وموقعها الاستراتيجي، وضرورة استثمار هذه الإمكانات، ومواكبة رؤية 2030 في مجال الاستثمار، باعتبارها المرتكز الأساس للاستثمار الذي يعد المنفذ والجسر الحقيقي لإيجاد فرص العمل للشباب والفتيات، مؤكداً ضرورة تعاون رؤساء البلديات مع محافظي المحافظات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

ولفت إلى أن البلديات هي العصب الأساس للتنمية، مثمنًا ما تبذله أمانة منطقة القصيم من جهود لخدمة المواطنين، والتأكيد على تحسين جميع مداخل المنطقة وسبل تسريع إنجازها, لتكون بصورة مبتكرة وراقية تعكس النهضة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية الصيانة لجميع المرافق التابعة للأمانة ، والارتقاء بمستوى أدائها ومظهرها العام لتتناسب مع التطلعات لخدمة المواطنين، وضرورة تفعيل الجانب الرقابي الصحي وتكثيفه من قبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة ووضع اللوحات التوعوية في المرافق والمنتزهات العامة وتهيئتها وتأهيلها، وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة، وبذل كل الجهد من أجل تحسين جودة خدمات النظافة والتخلص من النفايات بمدينة بريدة وفق المعايير والمواصفات.

وأشاد أمير القصيم بالجهود المبذولة من الأمانة والبلديات من حملات دورية في النظافة البيئية والتعامل مع المواقف الطارئة، مؤكداً أهمية التشجير باعتباره مقياسًا أساسيًا لتطور المناطق والمدن ومظهرًا حضاريًا، لما يلعبه من دور مهم للمحافظة على التوازن البيئي، والتشجيع على زيادة التشجير وزيادة الغطاء النباتي بما يتناسب مع مناخ وبيئة المنطقة, وفق الطرق المثالية والأساليب العلمية والعملية.



وحث الأمير فيصل بن مشعل رؤساء البلديات على مضاعفة الجهود ، وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة التي تزيل ما قد يواجههم من عوائق، والتخفيف على المراجعين للارتقاء بمستوى الخدمات ، مؤكداً أهمية عمل البلديات وتواصلها المباشر مع المواطن وتلمس احتياجاته ، منوهًا بجهود لجنة أهالي مدينة بريدة وما تقدمه في هذا الاتجاه سواءً مع الأمانة أو المجلس البلدي.



جاء ذلك بعد زيارة أمير القصيم اليوم لأمانة المنطقة، بحضور رئيس لجنة أهالي مدينة بريدة محمد السابق الفوزان ، ورئيس المجلس البلدي لأمانة القصيم الدكتور إبراهيم الغصن، التقى خلالها أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ووكلاء الأمانة للبلديات والخدمات ورؤساء البلديات بالمحافظات ، فيما اطلع على محتويات المعرض المتضمنة للمشاريع التي تنفذها الأمانة بمدينة بريدة.



بعدها التقى برئيس وأعضاء مجلس البلدية لأمانة منطقة القصيم ، واطلع على عرض مرئي عن أعمال المجلس ، مناقشًا خلال العرض مع الحضور أبرز معوقات العمل البلدي وسير العمل، مؤكداً أهمية التكامل والتناغم بالعمل بين الأمانة والمجلس للمصلحة العامة، مشيداً بما يقدمه المجلس من خدمات، مشددًا على أن المنصب بالمجلس البلدي ليس للوجاهة وإنما للعمل لخدمة المجتمع، وأن تكون أعمالهم ملموسة على أرض الواقع لتحسين الخدمات.







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