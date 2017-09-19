أمير القصيم يتحدث عند احتفال الديربي باليوم الوطني

المواطن - الرياض

ثمّن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، قرار عبد العزيز التويجري، رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فتح ملعب مباراة الديربي مجاناً أمام الجماهير بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد أمير القصيم أن مبادرة إدارة الرائد تعكس الحس الوطني للنادي وحرصه على المشاركة في المناسبات الوطنية، بجانب نبذ التعصب بين الجماهير.

وكان مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة عبد العزيز التويجري، قد قرر السماح بدخول الجماهير مجاناً في مباراة الديربي أمام التعاون، بدوري جميل للمحترفين.

وجاء قرار رئيس الرائد، تفاعلاً مع رغبة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، استعداداً لليوم الوطني.

وسيتم الاحتفال باليوم الوطني والذكرى الـ 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، مساء السبت المقبل، الديربي المرتقب، بين الرائد والتعاون لحساب الجولة الرابعة من دوري جميل للمحترفين.







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