أمير القصيم يحث المحافظين على متابعة توطين الوظائف

المواطن - واس

حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه ، محافظي المحافظات بالمنطقة على تطبيق قرار توطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص وفق اللوائح والأنظمة.

ولفت إلى أهمية متابعة ذلك والتحقق من الالتزام بالتطبيق من أجل إحلال الشباب السعودي مكان الوافد الأجنبي لتشجيع الاستقرار الوظيفي لهم في منشآت القطاع الخاص ، لافتاً سموه إلى ما حققه برنامج التوطين بالمنطقة من مؤشرات إيجابية في منظومة التوطين الوظيفي في المملكة.

وأكد السير قدماً على تطبيق قرار التوطين ومتابعته عن كثب سعياً لتحفيز الباحثين عن عمل ، مؤكداً بأن تنفيذ خطة التوطين ستسهم بإذن الله في زيادة فرص العمل للشباب في المنطقة ، داعياً رجال الأعمال للمشاركة في الجهود المبذولة لبرامج التوطين ، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يوفر فرص العمل اللائقة للشباب والفتيات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن إقرار توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه لأكثر من 3000 طالب وطالبة عمل، منوهاً بما حققته المنطقة في تحقيق أهداف التوطين من خلال برنامج أطلقته قبل عام ونصف بشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومحافظ الرس محمد العساف ، ومحافظ البكيرية صالح الخليفة وتدشين حساب تويتر الخاص ببرنامج التوطين.

ونوه محافظو المحافظات بجهود سمو أمير منطقة القصيم في برنامج التوطين بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة في إيجاد فرص العمل للشباب والفتيات من أبناء الوطن بما يحقق الاستثمار الأمثل من القوى العاملة المواطنة ، مشيدين بما يقدمه سمو أمير المنطقة من دعم لخطط وبرامج واستراتيجيات التوطين بالمنطقة، وتقديم كل ما يخدم المنطقة وأبناءها ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي، مؤكدين على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وفق شراكة فاعلة وتكامل بين المحافظات وبرنامج التوطين ومنشآت القطاع الخاص، لدعم التوطين وتذليل كافة التحديات لتمكين الشباب والشابات من العمل واستقرارهم بمجال عملهم الوظيفي.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان وأمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم أحمد المشيقح.







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