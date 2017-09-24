أمير القصيم يشيد بجهود أمين المنطقة لإنجاز ميدان بيرق التوحيد

المواطن - القصيم

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالجهد الكبير والإنجاز المتميز لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وزملائه في أمانة المنطقة ، في إنجاز مشروع ميدان بيرق التوحيد الذي تم إنجازه في وقت قياسي وعمل متواصل في فترة محدودة لكي ينتهي ويتم تدشينه في الْيَوْمَ الوطني للمملكة.



وقال أمير القصيم أثناء رفع علم المملكة وتفقد مرافق الميدان، أن أمين المنطقة كان في تحد مع الزمن وواصل الليل بالنهار بالإشراف والمتابعة ميدانياً على العاملين من زملائه في الأمانة حتى انتهى المشروع الهندسي الرائع والجميل في وقت قياسي مما أضفى جمالاً ومعلماً وطنياً وتاريخياً لمدينة بريدة بما يحتويه من أرقام رمزية لكل منها دلالة على حدث تاريخي أو زمني ، ويحتضن علم البلد الذي يحمل كلمة التوحيد بشكل متميز وجميل. وقال أمير القصيم أثناء رفع علم المملكة وتفقد مرافق الميدان، أن أمين المنطقة كان في تحد مع الزمن وواصل الليل بالنهار بالإشراف والمتابعة ميدانياً على العاملين من زملائه في الأمانة حتى انتهى المشروع الهندسي الرائع والجميل في وقت قياسي مما أضفى جمالاً ومعلماً وطنياً وتاريخياً لمدينة بريدة بما يحتويه من أرقام رمزية لكل منها دلالة على حدث تاريخي أو زمني ، ويحتضن علم البلد الذي يحمل كلمة التوحيد بشكل متميز وجميل.



واختتم أمير المنطقة قائلًا: إنه يفتخر ويشيد بجهود أمين المنطقة المهندس محمد المجلي بصفة خاصة وكذلك جهود جميع العاملين بهذا الإنجاز من منسوبي الأمانة وكذلك مقاول المشروع، داعياً الله لهم بالتوفيق لخدمة هذا الوطن الغالي في يوم غال على الجميع. واختتم أمير المنطقة قائلًا: إنه يفتخر ويشيد بجهود أمين المنطقة المهندس محمد المجلي بصفة خاصة وكذلك جهود جميع العاملين بهذا الإنجاز من منسوبي الأمانة وكذلك مقاول المشروع، داعياً الله لهم بالتوفيق لخدمة هذا الوطن الغالي في يوم غال على الجميع.

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