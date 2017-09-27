أمير جازان بالنيابة: الأمر السامي سيُمكن المرأة من القيام بدورها المهم في دفع عجلة التنمية

المواطن - واس

عدّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بالتاريخي، وتأكيداً للرؤية الحكيمة لقيادتنا – حفظها الله – وحرصها وعملها الدائم على توفير كل ما فيه خير للوطن والمواطن.

وأكد سموه، أن القرار سيمكن المرأة من القيام بدورها المهم ومشاركتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية في وطننا العزيز وفق الضوابط الشرعية، واستمراراً لمسيرة الإصلاح في المملكة التي تشكل المرأة جزءاً رئيسياً فيها من أجل المشاركة لجميع أبناء وبنات الوطن في التنمية دون أن يتنافى ذلك مع الالتزام الشرعي والأخلاقي، ما يبرز الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام والاستمرار في مسيرة الإصلاح على الأصعدة كافة.

وشدد سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، في ختام تصريحه، على أن القرار سيحدث نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة عبر مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في المجتمع، وتعزيز ثقافة المجتمع وثقته بما تملكه المرأة من قدرات، والعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح لتسهيل مهمتها في المجتمع ومن ضمنها قيادة المرأة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.







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