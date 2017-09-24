أمير جازان بالنيابة يدشن احتفال اليوم الوطني في الجامعة غدًا

المواطن - عمر عريبي - جازان :

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة صباح الغد، حفل جامعة جازان بمناسبة اليوم الوطني 87 وذلك بحضور عدد من مسؤولي المنطقة في القطاعات المختلفة ومنسوبي الجامعة.

ورحب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأمير المنطقة بالنيابة وضيوف جامعة جازان، شاكراً له رعايته لأبنائه وبناته من طلبة الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم ومشاركتهم فرحتهم باليوم الوطني المجيد.

وقال الدكتور القحطاني: إن الجامعة وهي تحتفي بهذا اليوم التاريخي العزيز على قلوب كل السعوديين لتفخر بما تحقق من منجزات خالدة وما تنعم به هذه البلاد من مسيرة تنموية حديثة وشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما أولته هذه القيادة الحكيمة من عناية خاصة بالتعليم والاهتمام بشباب وشابات هذا الوطن والارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم، وتوجيههم نحو الإبداع والإنجاز في كافة المجالات.

من جانبه أوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمؤتمرات الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن الحفل سيتخلله عدد من الفعاليات من ضمنها افتتاح سمو أمير المنطقة بالنيابة للمعرض الوطني الذي أقامته الجامعة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الملحمة الوطنية “قصة علم” أوبريت مع تجسيد درامي” من أداء طلاب أندية المسرح والفنون الشعبية والفولكلورية وذلك بمسرح عمادة السنة التحضيرية.

وبين الدكتور أبو هادي أن الجامعة ستشارك بعدد من الفعاليات والبرامج والمسابقات الوطنية المتنوعة طيلة الأسبوع في جميع كلياتها احتفاء باليوم الوطني بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة وكافة منسوبيها.







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