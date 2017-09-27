أمير جازان: قيادة المرأة قرار سيلمَس الجميع نتائجَه الإيجابية بمختلف المجالات

المواطن - واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، الأمر السامي، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء بالقرار المهم والتاريخي، وأنه سيمكن المرأة السعودية من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المحددة لذلك.

وعد سموه الأمرَ السامي خطوة مهمة تؤكد سعي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ومدى اهتمام القيادة وحرصها على توفير كل ما يساعد النساء الذين يمثلن نصف المجتمع على الإسهام في خدمة الوطن وتنميته جنباً إلى جنب مع أشقائهم الرجال ليكونوا عوناً وسنداً لهم, ومشاركات فاعلات في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.

وشدد أمير منطقة جازان على أهمية الأمر السامي الذي حظي بتأييد هيئة كبار العلماء, ونتائجه الإيجابية التي سيلمسها الجميع في مختلف المجالات الاقتصاد والتنموية والمجتمعية، عقب تطبيقه وفق ضوابط محددة تضمن المناخ الآمن للنساء في قيادة السيارة بما يضمن لهن الأمن والسلامة.







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