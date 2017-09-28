أمير عسير ونائبه يناقشان تطوير جائزة أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، بقاعة الاجتماعات بالإمارة صباح اليوم اجتماع تطوير جائزة أبها بحضور مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وعميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري.

وفي بداية الاجتماع أوضح الدكتور السلمي أن الجامعة حرصت على تطوير جائزة أبها من خلال دراسة سبع جوائز عالمية واستخلاص العديد من الأفكار لديها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع فروع الجائزة وكذلك مشاركة العديد من الشباب والشابات والخروج بــ 300 فكرة تم اختيار أفضل 10 أفكار منها.

وأضاف أن الجائزة تمحورت حول ثلاثة فروع هي الفرع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بحيث يندرج تحت كل فرع العديد من المستويات .

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة عسير والمتحدث الرسمي سعد بن عبدالله آل ثابت.







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