أمير عسير يشدد على تسهيل الإجراءات للمستثمرين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية تسخير كافة الإمكانات للراغبين في الاستثمار بالمنطقة وتسهيل الإجراءات الحكومية وتذليل المعوقات والصعوبات لتنفيذ المشروعات السياحية والاقتصادية التي تسهم في تنمية المنطقة وتتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم رجل الأعمال سليمان بن عبدالرحمن الراشد, الذي قدم للسلام على سموه وعرض آخر المستجدات لمشروع مركز الراشد التجاري بمدينة أبها ومراحله النهائية تمهيداً للافتتاح خلال الأسابيع القادمة.

ودعا أمير عسير رجال الأعمال في المملكة إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار في مختلف المجالات.

من جانبه ثمن الراشد دور الأمير فيصل بن خالد في تطوير الاستثمار بالمنطقة ومتابعة ودعم سموه المستمر .







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