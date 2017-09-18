أمير عسير يشدد على حل مشاكل الإنترنت والاتصالات

المواطن - عسير

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على ضرورة إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت لكافة مراكز ومحافظات المنطقة بجودة عالية ومعالجة ضعف شبكات الإنترنت والاتصالات.

وطالب بالعمل على وضع الحلول للرقي بالخدمات التى تقدمها الشركة للمستفيدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير العلاقات الحكومية بشركة زين المهندس محمد بن عبدالله الزابن يرافقه عدد من المشرفين على المشروع.

وأوضح المهندس الزابن أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع الخدمة الشاملة لتقديم الخدمة الصوتية وخدمة الإنترنت بالقرى والهجر بمنطقة عسير وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وذلك للإسهام في تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات والإنترنت وضمان وصولها بالشكل المرضي للعملاء بهذه المناطق، مضيفاً أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص لتوفير سبل الراحة والرفاهية لأبناء هذا الشعب الغالي.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير العلاقات الحكومية بشركة زين شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم ومساندته لأعمال الشركة بالمنطقة والذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق توفير خدمات الاتصالات بمراكز ومحافظات المنطقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :