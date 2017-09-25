أمين الباحة يُكلِّف عددًا من رؤساء البلديات في المحافظات والمراكز

المواطن - عبدالله النخالي - الباحة

أصدر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عددًا من القرارات الإدارية تقضي بتمديد التكليف لعدد من رؤساء البلديات بمحافظات ومراكز المنطقة لمدة سنة ، إضافة إلى تكليف رئيس جديد لإحدى البلديات لمدة سنة.

وشملت القرارات تمديد تكليف المهندس سعيد محمد مشعان رئيسًا لبلدية محافظة بلجرشي، والمهندس عوض ملفي القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة قلوة، والمهندس سعيد بن صالح الزهراني رئيسًا لبلدية معشوقة، وعلي عبدالرحمن المحيا رئيسًا لبلدية محافظة الحجرة.

كما أصدر قرارًا بتكليف المهندس ماجد محمد الغيلاني رئيسًا لبلدية بني كبير لمدة سنة واحدة.

ووجه أمين منطقة الباحة لمن تم التمديد لهم أو تكليفهم ببذل المزيد من العطاء، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، وتسهيل الإجراءات وتفعيل التعاملات الإلكترونية ، والتفاعل الإيجابي الفعال مع المستفيدين.

وأعرب رؤساء البلديات المكلفين عن شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة الباحة على هذه الثقة وعلى الدعم الذي يجدونه في سبيل تطوير الخدمات والمشاريع البلدية في المنطقة.

وأكدوا أن هذه الثقة ستكون دافعًا لهم على تقديم المزيد من العطاء والتميز في الخدمات البلدية في منطقة الباحة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :