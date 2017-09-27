أمين عام الأمم المتحدة: قرار قيادة المرأة للسيارة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

المواطن - الرياض

رحّب انتونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

جاء ذلك في تغريدة لغوتيريس على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أرحب بقرار السعودية برفع الحظر على قيادة المرأة، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وينص الأمر الملكي على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر، ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر واعتبار الـ23 من يونيو 2018 موعداً للتنفيذ.







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