أنباء عن انسحاب السعودية والإمارات والبحرين من خليجي 23

المواطن - الرياض

ترددت أنباء عن انسحاب المنتخب السعودي من المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، حيث أعلن الصحافي الإماراتي عبدالله المطوع أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، قررت الانسحاب من البطولة المقرر إقامتها في قطر، على خلفية مقاطعة الدول الثلاث للأخيرة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر المطوع تغريدة قال فيها: “انسحاب المنتخب السعودي والإماراتي والبحريني من #كأس_الخليج 23”.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، مراسم سحب قرعة البطولة، والتي أسفرت عن مجموعة أولى جاء على رأسها المنتخب القطري حامل لقب النسخة الأخيرة، إلى جانب البحرين والعراق واليمن، أما المجموعة الثانية فضمت السعودية وعمان والإمارات.







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