أنت يا وطني أنا.. أبا الخيل يعتمد برنامج احتفاء جامعة الإمام باليوم الوطني 87

المواطن - الرياض

اعتمد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل صباح اليوم الاثنين5/1/1439هـ في القاعة المستديرة في مبنى المؤتمرات بالجامعة برنامج احتفاء الجامعة باليوم الوطني 87، الذي قام بإعداده برنامج (أنت يا وطني أنا) بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من مسؤولي الجامعة.

وأكد الدكتور أبا الخيل بعد اعتماده للبرنامج على مشروعية حب الوطن بل إن حب الوطن للنفوس غريزة وجبلة لا يمكن أن ينتزع منها بأي حال من الأحوال فكيف بنا إذا كان الوطن وطن الإسلام،ووطن القرآن، ووطن السنة، ووطن التوحيد، وبلاد الحرمين، وقبلة المسلمين، ومأوى أفئدتهم وبلاد الإيمان والأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ألا يكون حبه أولى والدفاع عنه في سبيل الله عز وجل.

واستشهد بقول العلامة الشيخ ابن باز -رحمة الله- العداء لهذه الدولة عداء للدين، لأنها دولة شريعة ودعوة، ويقول إن هذه الدولة بأدوارها الثلاثة وخصوصًا الثالث الذي قام عليه وأرسى دعائم بنيانه الإمام الصالح والملك العادل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، أقرب ما يكون إلى الخلافة الراشدة، فما لنا لا نعتز ونفتخر ونرفع رؤوسنا تعانق هام السحاب حباً وتقديراً واحتراماً ووقفات صادقة مع بلادنا وولاة أمرنا ضد العاديات والمعتدين والمفسدين والمسيئين والدعاة الواقفين على أبواب جهنم يلقون فيها كل من أجابهم إليها.

وبيّن أبا الخيل أن هذه المناسبة تتكرر أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ليستشعر أبناء هذه البلاد والمقيمين ويستذكروا ما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن من توحيد هذه الجزيرة على التوحيد وإقامتها على شريعة الله غضة طرية كما جاءت في الكتاب والسنة وفهمه منهم علماء الأمة وفي ذلك دروس وعبر وعظات لمن ألقى السمع وهو شهيد واعتبر فالأمم تتطلع بأمور لا يمكن أن تقارب أو تقارن بما نحن فيه من النعم العظيمة والخيرات والفضائل والشمائل والكمائل.

وأضاف أن الواجب علينا الوقوف وقفة رجل واحد في كل ما يعزز قيمنا ويرفع معالمنا ويثري دعائمنا ويمكن من مبادئنا وثوابتنا التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وها هي جامعة الإمام بن سعود الإسلامية هذه الجامعة العريقة العملاقة التي يتمنى كل طالب علم أن ينتسب إليها ويكون من أبنائها وبين جنباتها في وحداتها المختلفة في الداخل والخارج، هذه الجامعة التي هي مؤسسة علوم السيادة والريادة وقدوة ونبراس يضيء الطريق لغيرها من المصالح الحكومية عامة كانت أو خاصة تؤدي دورها الريادي بكل كفاءة واقتدار.

وفيه نهاية كلمته سأل الدكتور أبا الخيل، الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجزل لهما المثوبة والأجر، نظير ما يقومان به من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وكان الحفل بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة المدير التنفيذي لبرنامج “أنت ياوطني أنا” الشيخ صالح بن محمد السالم عبر فيها عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمه واهتمامه وتوجيهاته وبيّن أن البرنامج بلغ شأنًا كبيرًا بين أفراد هذا الشعب الكريم،بعد ذلك قُدم عرض موجز لبرنامج احتفاء الجامعة باليوم الوطني وما تضمنه من مشاريع وبرامج ومسابقات ومناشط، وكذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا لرسائل مسؤولي الجامعة ومنسوبيها ومشاعرهم تجاه الوطن.

يذكر أنه تم السحب على الجائزة الكبري وفازت بها المتسابقة سارة عبدالله من كلية الاقتصاد في قسم التمويل والاستثمار،كما تم خلال الحفل تكريم المساهمين في البرامج الوطنية والجهات الفائزة بالمراكز الأولى.

وكان الحفل قد حضره من خارج الجامعة الدكتور محمد باريان مدير القناة السعودية الأولى، والإعلامي الدكتور سليمان العيدي وعدد من الضيوف.







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