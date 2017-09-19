أهالي الموسم يستبشرون بعودة القاضي المنتدب ويطالبون بالتمديد له

المواطن - عمر عريبي - جازان

استبشر أهالي مركز الموسم الحدودي، منذ الأسبوع الماضي، بعودة القاضي المنتدب الشيخ بركات الكلاس لمباشرة القضايا والمعاملات بمبنى المحكمة بالموسم يوم الأحد من كل أسبوع، بعد مرور عام من آخر قضية نُظرت بالمحكمة وصدور توجيه بمباشرة النظر في القضايا والمعاملات بمبنى محكمة صامطة العامة نظراً للأوضاع الراهنة على الحدود.

وتأتي مباشرة فضيلة القاضي الكلاس تأكيداً لما يعيشه الأهالي من أمن وأمان بالمركز الحدودي، بفضل الله ثم بفضل الجنود البواسل المرابطين على الحدود.

وقدم مشايخ وأهالي مركز الموسم شكرهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ وليد الصمعاني على هذه اللفتة بالموافقة على مباشرة القاضي المنتدب بالنظر في القضايا والمعاملات في نفس مبنى المحكمة؛ تخفيفاً من مشقة الطرق على المواطنين وكبار السن والأرامل وتسهيلاً لهم.

وناشد المشايخ والأهالي رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بتلمس طلبهم والتمديد لفضيلة القاضي المنتدب الحالي بالمحكمة؛ لإنهاء معاملاتهم والنظر في القضايا المتراكمة من عهود سابقة.







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