أهالي شرورة يطالبون بمكتب أحوال نسائي وشعبة للجوازات

المواطن - حسين الحامد - شرورة

طالب أهالي شرورة بافتتاح فرع نسائي لخدمة النساء اللواتي يتكبدن عناء السفر لإنهاء معاملاتهن، وكذلك افتتاح فرع للجوازات لتسهيل مهمة الحصول على جواز السفر للمواطنين الذين يضطرون للسفر 600 كم ذهابًا وإيابًا في رحلة متكررة للحصول على الجواز.

جاء ذلك خلال لقاء ناصر العبدالوهاب، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بمكتبه يوم الأربعاء، مع الإعلامي عبدالحكيم الصيعري الذي قدم له الطلب نيابة عن الأهالي، فيما وعد العبدالوهاب بالرد عليه خلال أيام.

من جهة أخرى التقى اللواء علي الزهراني، مساعد المدير العام لشؤون العمليات، الإعلامي الصيعري وجرى خلال اللقاء بحث طلب الأهالي لافتتاح فرع للجوازات بالمحافظة.

وأوضح الصيعري، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، أن هذه المطالب تأتي ضمن سلسلة من الاحتياجات التي يحتاجها أبناء محافظة شرورة، حيث يعاني الأهالي منذ سنوات طويلة، ورغم جاهزية القسم النسائي في الأحوال المدنية، إلا أننا نعاني من قطع المسافات الطويلة وحجز المواعيد لنعود مرة أخرى حتى ننتظر موعدًا آخر لاستلامها في أحوال منطقة نجران.

وقال: إن سكان محافظة شرورة يضطرون إلى مراجعة أحوال نجران التي تبعد 600 كم ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن توفير الفرع النسائي بشرورة يخدم عدة قرى وهجر مجاورة.

وأضاف الصيعري: أتمنى من المسؤولين الذين تم تسليمهم مطالب مشائخ وأهالي محافظة شرورة النظر والبت فيها بأسرع وقت لإنهاء معاناة الأهالي.







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