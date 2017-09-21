أهالي موسم جازان بلا اتصالات منذ 5 أيام

المواطن - عمر عريبي - جازان :

في الوقت الذي تفتخر فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من زيادة عدد مستخدمي خدمة الاتصالات المتنقلة هناك آلاف المواطنين يعانون من ضعف الشبكة أو انقطاعها تمامًا.

فقد تسبب انقطاع شبكة الاتصالات السعودية في مركز الموسم وقراه منذ خمسة أيام في حرمانهم من إجراء اتصالاتهم وتعطلت أعمالهم بشكل كبير.

وقد عبر الأهالي عن انزعاجهم من هذا الانقطاع غير المبرر، مؤكدين أنه لم يعد مقبولاً في وقت تولي الدولة فيها اهتمامًا بالغًا بتوفير خدمة الاتصالات لما لها من أهمية في تسهيل الأعمال والتواصل حول العالم.

وأكد عدد من شباب الموسم أنهم تقدموا لعدد من الوظائف وينتظرون ردًا من الجهات المعنية لإبلاغهم بموعد مراجعتهم ولكن انقطاع الاتصال قد يحول بينهم وبين الوظيفة المرتقبة.

وأكد عدد آخر أنهم يعملون في جهات أمنية وهيئات مهمة ويتطلب الأمر وجود اتصال دائم وثابت حتى يتم التواصل معهم من قبل جهات عملهم في حالات الطوارئ.







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