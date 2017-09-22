أوبك تطالب بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد مارس

المواطن - وكالات

تواصل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” جهودها الحثيثة لضبط الأسعار؛ من خلال التحكم في كمية الإنتاج، وإقناع دول من خارج المنظمة بالمشاركة في سياسة تحديد الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

وتسعى أوبك وعدد من الدول خارجها أبرزهم روسيا وغيرها إلى تصريف تخمة معروض النفط العالمي بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًّا، وينتهي سريان اتفاق الخفض في نهاية مارس.

واجتمع وزراء أوبك إضافة إلى وزراء النفط في كل من روسيا وعمان- اليوم- في النمسا؛ لبحث تمديد تخفيض الإنتاج، لكن اجتماع اليوم لن يقدم إلا توصية لبقية المجموعة بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه، وليس معنيًّا باتخاذ قرار نهائي.

إلى ذلك قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، قبل دخوله الاجتماع اليوم في تصريحات صحفية: إن سوق الخام تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن.







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