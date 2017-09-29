إجراء من جامعة الإمام لمنع الازدحام في أول أيام الدراسة

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة البرامج التحضيرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن بدء اليوم الدراسي في العمادة من الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن هذا يأتي نظرًا لما يشهده محيط الجامعة من ازدحام شديد واختناقات مرورية خلال وقت الدوام الرسمي، وإسهامًا في حل المشكلة، وبناءً على ما أوصت به اللجنة المكونة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والإدارات ذات العلاقة وموافقة مدير الجامعة على ما أوصت به اللجنة.

ويأتي هذا الإجراء وفقًا لما تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات في الدخول والخروج للكليات والوحدات الجامعية والأقسام، وتخفيفًا للضغوط والازدحام وفكًا للاختناقات المرورية التي تحدث بسبب دخول وخروج الطلاب والطالبات في وقت واحد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :