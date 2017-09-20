إحباط تهريب 547 زجاجة خمر و14 ألف لتر مشتقات بترولية

المواطن - الرياض

تمكّن جمرك جسر الملك فهد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 5-12-1438هـ حتى 18-12-1438هـ, من إحباط عدد من محاولات التهريب شملت إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور وبيرة بالكحول وثمار قورو ومشتقات بترولية.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد سليمان البليهد, أن الجمرك تمكّن خلال الفترة المشار إليها من إحباط عدداً من المحاولات لتهريب 547 زجاجة خمر وبيرة بالكحول، و1933 كيلوجراماً من ثمار “القورو” المحظور استيرادها.

وأضاف: أنه تم أيضًا خلال أيام الإجازة إحباط محاولة تهريب مشتقات بترولية إلى خارج المملكة بلغت 14.654 لتراً، وكذلك إحباط تهريب 225 من “الشيش الإلكترونية ولوازمها” و 14.111 علبة سجائر، و1.096 علبة “معسل ونكهات”.

وأبان البليهد, أنه بلغ إجمالي المبالغ المالية وقيمة المعادن الثمينة التي تم الإفصاح عنها عبر حركتي القدوم والمغادرة خلال نفس الفترة 1.414.949.713 ريالاً، وذلك بواقع 186 حالة إفصاح, كما تم خلال الفترة المشار إليها إنهاء إجراءات 226.533 مركبة عبر حركة القدوم، في حين بلغ مجموع المركبات التي تم إنهاء إجراءاتها عبر حركة المغادرة 235.605 مركبات.







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