إدارة النظافة والفرش تكرم عددًا من عمال النظافة بالمسجد الحرام

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

انطلاقًا من توجيهات ولاة الأمر، بالعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، كرمت إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام عددًا من عمال النظافة بالمسجد الحرام وساحاته بالإضافة إلى عمالة الخدمات المساندة من مشغلي معدات وسائقين وفنيين وتقديم شهادات شكر وتقدير لهم نظير جهودهم التي بذلوها للحفاظ على نظافة بيت الله الحرام.



وأوضح المهندس محمد بن سليمان الوقداني مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام أن تكريم عمال النظافة يعتبر واجباً مهنياً فهم مفاتيح النجاح بعد توفيق الله عز وجل حيث إنهم يعملون بصبر ودون كلل أو ملل.



وقدم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، لتسخيرها كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى الخدمات وأرقاها بالمسجد الحرام وللرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على دعمهم المستمر ومتابعتهم لأعمال النظافة والخدمات المساندة بالمسجد الحرام وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.







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