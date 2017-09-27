إدارة الهلال تطالب اتحاد الكرة بإعفاء الدوليين من معسكر الأخضر

المواطن ـ محمد سلام

قدمت إدارة نادي الهلال طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعفاء لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي المقبل؛ وذلك للاستفادة منهم بمعسكر أبو ظبي التحضيري لمواجهة الإياب أمام بيروزي الإيراني، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، في بداية التحضيرات للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بقيادة فنية جديدة مع المدرب الأرجنتيني باوزا.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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