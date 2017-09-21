إشادة عالمية برفع الحظر عن مكالمات واتساب وسكايب بالمملكة وتوقعات باستفادة اقتصادية ضخمة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

رفعت المملكة العربية السعودية الحظر على عدد من المنصات التقنية العالمية مثل “واتساب” و”سكايب” و”سناب شات”، حيث صرحت وزارة الاتصالات عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بأنها ستسمح بتداول كافة التطبيقات التي تحتوي على وسائل صوتية أو مرئية إذا ما التزمت بالقواعد الموضوعة .

وعلى الرغم من كون الأمر يبدو في مجمله ترفيهي ولا يتعلق بالسياسات والأسس الاقتصادية الموضوعة في الرياض، إلا أن ذلك يلقي بآثاره على النمط الاقتصادي للمملكة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده موقع “ذا فيرج” التقني الأميركي، والذي أشاد بتلك الإجراءات، لاسيما في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة للتحليق بعيدًا عن الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية.

وقال “ذا فيرج”: “إن رفع الحظر على العديد من التطبيقات يبدو منطقي للغاية، خاصة مع تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى الإنترنت للحصول على مزيد من مصادر الإيرادات، لافتًا إلى تطبيق الصراحة والذي وصفته بأنه واحد من أنجح مشاريع التكنولوجيا الواعدة في الرياض.

وأكد الموقع أن الروح الشابة التي تتمتع بها البلاد التي يستحوذ الشباب دون الـ30 على نسبة 70% من إجمالي سكانها، تحتاج إلى بدء التركيز بشكل خاص في الاستثمار التقني، لاسيما وأن تلك المشروعات تعد رأس مال التطور والرقي في المستقبل القريب، كما أن العديد من البلدان اعتمدت عليها بشكل رئيسي للارتقاء بمواردها الاقتصادية.

وأشار إلى أن السماح بإعادة استخدام تطبيقات مكالمات مثل واتساب وسكايب وغيرها، يصب في مصلحة المواطن السعودي، خاصة وأن شركات الاتصالات قد تواجه منافسة قوية، وهو الأمر الذي سيدفعها إلى تقديم عروض أكثر ميلًا لصالح المواطنين، ومن المنافسة لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

يذكر أن وزير الاتصالات، عبدالله السواحة، كان قد ألمح قبل 10 أيام في تصريحات إعلامية، أن هناك إجراءات جديدة تخص التطبيقات والهواتف الذكية، وستكون هذه الإجراءات إيجابيات كبيرة وستسعد الجميع، وهو الأمر الذي ربطه البعض بقرب السماح باستخدام واتساب مجددًا، حيث وصلت معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن الإجراءات الجديدة ستتركز في فك الحجب عن العديد من التطبيقات التي وصل عددها إلى قرابة 16 تطبيقًا في المملكة.

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