إصابة جديدة تداهم الحارس مانويل نوير.. وتوقعات بغياب 3 أشهر عن الملاعب

المواطن ـ وكالات

تعرض قائد بايرن ميونخ الدولي الألماني، مانويل نوير، لانتكاسة جديدة بتجدد إصابته التي قد تبعده عن الملاعب لأشهر إضافية، بعد أسابيع فقط على عودته إلى التدريبات عقب تعافيه من إصابة بكسر مزدوج على مستوى القدم.

وحسب صحيفة “Bild” فإن مانويل نوير لم يكمل حصة الاثنين التدريبية بسبب تعرضه للإصابة، حيث إن الحارس لن يكون متوفرًا لمباراة غدٍ الثلاثاء أمام شالكة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

ونقلًا عن نفس المصدر فإن إصابة مانويل نوير تفاقمت على مستوى قدمه اليسرى؛ وبذلك فإن الحارس الألماني سيحتاج للخضوع إلى عملية جراحية مستعجلة ستغيبه عن الملاعب لـ3 أشهر على الأقل.

وكان مانويل نوير قد خضع لعملية جراحية في شهر إبريل الماضي بعد تعرضه لكسر مزدوج على مستوى قدمه اليسرى خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :