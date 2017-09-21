إصابة 7 أشخاص في انقلاب حافلة على طريق السيل

المواطن ـ فيصل الزيادي ــ الطائف

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب حافلة على طريق السيل، صباح اليوم الخميس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالطائف تلقت الساعة ٦:٣٨صباحًا بلاغًا يفيد بوجود حادث انقلاب حافلة التي تقل عددًا من الأشخاص، وذلك على طريق السيل مقابل محطة ميسان مما خلف وراءه عددًا من الإصابات.

وأضاف أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة القائد الميداني رائد الحارثي.

وتابع الثبيتي أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح وجود 7 إصابات في الموقع 3 منها إصابات خطيرة و4 إصابات فوق المتوسطة، مؤكدًا أن الفرق الإسعافية تعاملت مع جميع الإصابات بعد فرزها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه تم نقل 3 إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما تم نقل الـ 4 إصابات الأخرى إلى مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف.







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