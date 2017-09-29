إطلاق البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية

المواطن - علي القرني - الرياض

احتفلت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وبولوريه، إحدى أكبر مجموعات تخليص البضائع والخدمات اللوجيستية في العالم، رسمياً أمس بإطلاق شركة “البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية”، المشروع المشترك بين الشركتين، إذ تملك شركة البحري الحصة الأكبر من المشروع وذلك بنسبة 60%، في حين تملك بولوريه حصة الـ 40% المتبقية.

وستعمل الشركة الجديدة، والتي سيكون مقرها الرئيسي في الرياض، على تقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد للشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة العربية السعودية.



واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت شركة البحري حفلاً رسمياً وذلك في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بحضور كل من الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضِّي رئيس مجلس إدارة شركة البحري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأستاذ سيريل بولوريه رئيس مجلس إدارة شركة بولوريه للنقل والخدمات اللوجيستية، وبتشريف من نائب سفير الجمهورية الفرنسية إريك-جيرو تيلم، وعدد كبير من ممثلي الشركتين والسلك الدبلوماسي والعسكري وغيرهم.

وتعليقاً على ذلك، قال عبدالرحمن بن محمد المفضِّي رئيس مجلس إدارة شركة البحري: “يُشير نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية بين البحري وبولوريه للخدمات اللوجيستية إلى أهمية التعاون البنّاء في تحقيق التأثير الإيجابي على هذا القطاع. وفقط من خلال الشراكات الهادفة والرؤى المشتركة يمكن أن يرتقي قطاع النقل والخدمات اللوجيستية إلى آفاق نمو جديدة”.

وأضاف المفضِّي: “تفخر شركة البحري بأن تؤدي دوراً نشطاً في تعزيز مكانة المملكة كبوابة عالمية مميزة للخدمات اللوجيستية،ومن خلال هذا المشروع المشترك وغيره من المبادرات الأخرى، نبقى ملتزمين بالنمو والتطوّر بالمستقبل لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية”.

من جهته، قال علي الحربي الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري: “إن إطلاق شركة ’البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية سيمكننا من المشاركة بشكل فعّال في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورفع وتحسين تصنيفها عالميًا على مستوى الخدمات اللوجيستية”.

وأضاف الحربي: “سيتيح لنا المشروع المشترك تقديم حلول عالمية في مجال الخدمات اللوجيستية وإدارة سلاسل التوريد، إذ يجمع بين خبرات مجموعة بولوريه على الصعيد العالمي وخبراتنا الواسعة وفهمنا العميق للسوق المحلية بما يلبي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في المنطقة، وفي هذا الصدد، نحن فخورون في لعب دور أساسي في تعزيز دور المملكة كمركز لوجيستي رائد على مستوى العالم”.

ومن جانبه، قال سيريل بولوريه رئيس مجلس إدارة شركة بولوريه للنقل والخدمات اللوجيستية: “يُشرفنا إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع البحري، أكبر الشركات اللوجيستية في المملكة، وتستمد هذه الشراكة أهميتها من كونها في منطقة ذات إمكانات نمو عالية، وتُعَد إنجازاً مهماً بالنسبة لنا يُضاف إلى شبكتنا العالمية”.

وأكد تيري إيرينبوغن الرئيس التنفيذي لشركة بولوريه للخدمات اللوجيستية أن “هذا التحالف يأتي ضمن إطار النهج التطوري الذي تتبعه شركة بولوريه للخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن مشروعنا المشترك مع شركة البحري سيتيح لنا تعزيز خبرتنا في قطاعاتنا الرئيسية، وخاصة في مجال الفضاء والدفاع والنفط والغاز والموضة والرعاية الصحية”.







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