إطلاق نار قرب مقر إقامة رئيس الفلبين في مانيلا

المواطن - وكالات

ذكر متحدث باسم الفريق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أن واقعة إطلاق نار حدثت اليوم الثلاثاء قرب مقر إقامة دوتيرتي في مانيلا، لكنّ مسؤولاً من القصر الرئاسي أكد أن الرئيس لم يكن هناك في ذلك الوقت.

وأفاد مايك أكينو، المتحدثُ باسم مجموعة الأمن الرئاسي، بأن الواقعة حدثت في متنزه مالاكانانج الذي تتمركز فيه وحدة الحرس الخاص بدوتيرتي والقريب من مقر إقامته.

وذكرت إذاعة (دي.زد.إم.إم) أن شخصاً واحداً أُصيب في الحادث، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب ودواعي إطلاق النار.

وأبلغ مسؤول من القصر الرئاسي، طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولاً بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن دوتيرتي لم يكن في مقر إقامته حينها.







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