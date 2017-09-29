إمارة مكة تنهي إجراءات إطلاق خدماتها إلكترونيًّا عبر أبشر

المواطن - واس

أنهت إمارة منطقة مكة المكرمة بنجاح، إجراءات إطلاق كافة خدمات المرحلة الأولى الإلكترونية الخاصة بالإمارة في منصة أبشر، وخلال الاجتماع الذي وجه بعقده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مع فريق برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق ريادة وإدارة تقنية المعلومات بالإمارة وشركة علم لأمن المعلومات، أبرز ملامح المرحلة الثانية لتطوير العمل الإلكتروني بالإمارة.

وأوضح نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة وجه بتوفير عددٍ من الأنظمة الإلكترونية الهادفة لتطوير التعاملات الإلكترونية داخل الإمارة وأخرى لبيانات الأداء.

كما اطّلع الأمير عبدالله بن بندر خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدان ومستشارين وأعضاء ممثلين لفريق ريادة، على الأنظمة الجديدة للمرحلة الثانية والتي تشمل تطوير أنظمة الاتصالات الإدارية ونظام الموارد البشرية وبقية الخدمات التي يقدمها أبشر.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين، عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”، وتشمل 33 خدمة إلكترونية، منها 18 خدمة للمواطنين و15 خدمة للمقيمين، والتي تمثل المرحلة الأولى من برنامج “ريادة”، ومن شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات للمستفيدين كافة، فيما يتضمن برنامج “ريادة” خمسة مشروعات رئيسة هي “الإستراتيجية والحوكمة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، ومتابعة التحول والتغيير”، التي تم البدء فيها منذ أكثر من عام عبر عدد من المراحل، حيث استهدفت المرحلة الأولى منها تجهيز البنى التحتية بالتركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطن والمقيم، بحيث تركز على الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصةً في المسار الإلكتروني لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق.







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