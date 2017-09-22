إنستغرام يضيف ميزة الفلاتر لفيديوهات البث المباشر

المواطن - وكالات

حصل تطبيق إنستغرام على ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين القدرة على إضافة الفلاتر المختلفة لفيديوهات البث المباشر، بعدما كانت تقتصر في السابق على الصور والفيديوهات في ميزة القصص فقط، حيث كانت الشبكة قد أطلقت مؤخرًا ميزة فلاتر الوجه التي تضيف تأثيرات بصرية على الوجه في شهر مايو الماضي حيث كان يمكن في السابق تطبيقها فقط على الفيديوهات والصور الملتقطة قبل نشرها على قصص إنستغرام.

ووفقًا لما نشره موقع TNW الهولندي، فيمكن الآن للمستخدمين استخدام كافة فلاتر الوجه الموجودة في القصص على الفيديوهات خلال إجراء البث المباشر، إلا أنه لا يوجد حتى الآن سوى فلتر وحيد هو فلتر “النظارة الشمسية” مع انعكاسات العدسة التي تتغير بلمسة واحدة، ولكن من المنتظر إضافة المزيد من الفلاتر خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون بمقدور المستخدمين الاعتماد على جميع الفلاتر إما قبل بدء البث أو خلال البث.

ويمكن إضافة الفلاتر من خلال الضغط على أيقونة الوجه في أسفل اليمين من واجهة Instagram live، إلا أن هذه الميزة لن تكون متاحة لكافة المستخدمين فى البداية، حيث ستصل بشكل تدريجي لكافة مستخدمي إنستغرام على منصتي آندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة.







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