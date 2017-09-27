إنفوجرافيك.. أهم 5 أسئلة شائعة عن قيادة المرأة للسيارة

المواطن - الرياض

تتوالى أسئلة المواطنين والمواطنات، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ملامح قيادة المرأة للسيارة، فيما يخص آلية تطبيق القرار وقوانين العقوبات وتعليم القيادة.

ونشر حساب “إنفوجرافيك السعودية” على موقع “تويتر” تصميمًا بأهم 5 أسئلة يتداولها رواد مواقع التواصل على النحو التالي:

– متى سيطبق القرار؟

حدد الأمر السامي تاريخ (10 شوال 1439هـ) موعدًا لبدء منح الرخص.

– هل ستمنح المرأة الرخصة مباشرة؟

من الضروري أن تجتاز المتقدمة دورة تدريبية واختبارًا للقيادة.

– هل ستتم محاسبة من لا يحملن رخصة؟

بالتأكيد فالعقوبة المرورية ستطبق على الجنسين.

– هل ستفتح مراكز التدريب؟

يتوقع أن يكون ذلك قبل فتح باب إصدار الرخص.

– هل سيكون إصدار الرخص إلزاميًّا؟

الأمر اختياري كما هو المعمول به سابقًا.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ساميًا يسمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وإصدار رخص قيادة لها.

ووجه الملك سلمان في الأمر الملكي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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