إيران وكوريا الشمالية تتصدران خطاب ترمب بالأمم المتحدة

المواطن - وكالات

أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتحدث بصرامة عن التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك خلال أول خطاب له أمام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بينما سينتقد الدول التي يعتبرها مساندة لبيونغ يانغ، ومن المتوقع أيضاً أن ينتقد ترمب إيران خلال كلمته.

وأضاف المسؤول للصحافيين في استعراض للتصريحات التي سيدلي بها ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سيتحدث بلهجة صارمة عن خطر كوريا الشمالية والتهديد الذي تمثله على كل الدول (الموجودة) في تلك القاعة”.

وقال المسؤول: “وسوف يتحدث أيضاً عن تمكين نظام كوريا الشمالية وما يعنيه ذلك أيضاً”.

ولم يوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه المقصود بذلك لكنه كان يشير على الأرجح إلى الصين التي أصابت ترمب بالإحباط لعدم تحركها لكبح جماح الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وأثارت التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية توترات على مستوى العالم.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الاثنين، وتعهد بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة.







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