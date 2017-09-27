إيفانكا توجه رسالة للمرأة السعودية بعد قرار قيادة السيارة: يوم تاريخي

المواطن - الرياض

هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، المرأةَ السعودية بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات.

وغردت، إيفانكا اليوم الأربعاء، عبر حسابها على تويتر قائلة: “اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وكان الملك سلمان أصدر، مساء الثلاثاء، أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

ونص الأمر الملكي الصادر، أمس الثلاثاء، على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من 23 يونيو 2018.

ولقي هذا القرار ترحيباً واسعاً سواء داخلياً أم خارجياً، إذ رحبت الأمم المتحدة بالقرار على لسان أمينها العام، كذلك فعلت واشنطن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :