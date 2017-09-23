إيقاف نجم بيروزي قبل مواجهة الهلال بالآسيوية

المواطن - الرياض

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف مهدي تاريمي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيروزي الإيراني، لمدة 4 أشهر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

وأعلن نادي ريزاسبور التركي إيقاف لاعب الفريق الإيراني؛ بسبب توقعيه عقدًا مزدوجًا مع ريزاسبور وبيروزي، خلال شهر يوليو لعام 2016.

ووقع تاريمي على عقد انضمامه إلى ريزاسبور، إلا أنه تراجع وعاد إلى إيران لينضم لصفوف بيروزي بعقد يمتد لموسمين مخلًّا بعقده مع الفريق التركي.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3- 0 ذهابًا وإيابًا، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5- 3 في مجموع المباراتين.

يذكر أن مهدي تاريمي يُعتبر أحد أهم لاعبي الفريق الإيراني، وسيؤثر غيابه عن مستوى بيروزي قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال بنصف الآسيوية.







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