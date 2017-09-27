ابن مسفر: المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو سارت على قدميها

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي ، الدكتور سعيد بن مسفر أن قرار خادم الحرمين الشريفين الذي يسمح بإصدار تراخيص قيادة المركبة للمرأة بما يمكنها من قيادة السيارة يلبي احتياج العديد من شرائح المجتمع ولا علاقة له بالاحتشام من عدمه.

وقال ابن مسفر إن المرأة المحتشمة ستظل محتشمة سواء كانت تقود السيارة أم تسير على قدميها فالأمر مرتبط بالمرأة بالأساس.

وأضاف : هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجًا وتماسكًا وإحساسًا بالمسؤولية.

وأوضح في تغريدة له عبر موقع تويتر أن: القرار غير إلزامي لمن لا يرغب والمسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج.







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