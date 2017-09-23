ابن مشيط: على العهد باقون تجسيدًا لـ”أمانة قيادة ووفاء شعب”

المواطن - الرياض

أكد الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات العامة «برافو»، أن اليوم الوطني لمملكتنا الغالية يطل علينا في ذكراه السابعة والثمانين، ليعيد للأذهان حدثاً تاريخياً عظيماً، نُقش في ذاكرة التاريخ منذ العام 1352هـ،وعاش في وجدان كل مواطن سعودي يعيش على أرض هذا الوطن.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة: كيف لا وهو اليوم الذي توحدت فيه كافة بقاع المملكة على كلمة رجل واحد، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه.

وقال ابن مشيط: نعيش معاً أجواء الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة، حتى يعي الأبناء والأجيال قصة “أمانة قيادة.. ووفاء شعب” دامت على مر العصور، مناسبة عزيزة على قلوبنا نتابع من خلالها مسيرة النهضة المتتابعة التي يشهدها هذا الوطن يوماً بعد يوم في كافة المجالات، حتى غدت المملكة، وفي زمن قياسي، ذات وزن كبير في عيون العالم أجمع، بل وتميزت بقيمها وتراثها الديني، وحمايتها للعقيدة الإسلامية، وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة، وأولت الحرمين الشريفين جل اهتمامها، وبذلت كل غالٍ ونفيس على يد ملوكها العظام لتوسعتهما وإعمارهما لخدمة الحجاج والمعتمرين.

واستطرد بالقول: ها نحن اليوم في شركة (برافو) نحتفل بهذه المناسبة المباركة التي تواكب إطلاق شبكة (تترا) للاتصالات المتخصصة في المنطقة الغربية، والنجاح منقطع النظير الذي حققته الشبكة خلال موسم الحج هذا العام، فقد وعدنا ووفينا بالوعد، والقادم أكثر بإذن الله تعالى، إذ في جعبة برافو الكثير.

وأردف ابن مشيط: فنحن نعمل ليل نهار لتوفير خدمات اتصالات هدفها دعم القطاعات الساهرة على راحة المواطن وحماية الأرواح والممتلكات، لننهض بمنظومة الاتصالات المتخصصة في مملكتنا الحبيبة، أسوة بالدول العظمى والمتقدمة تقنياً في هذا المجال، فلا ندخر جهداً في جلب أحدث تقنيات الاتصالات المتخصصة من كافة أنحاء العالم، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد هذه الصناعة، بهدف توفير شبكة وطنية موحدة للاتصالات المتخصصة، تربط بين كافة القطاعات الأمنية والخدمية والاقتصادية تحت مظلة واحدة، لننهض سوياً بهذا الوطن المعطاء، الذي نعتبر أمنه واستقراره وأمن مواطنيه أمانة في أعناقنا.

وختم بقوله: فلنرفع معاً أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده الأمين، وفقه الله.