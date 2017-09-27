اتحاد الكرة: طلب الهلال قيد الدراسة.. وهكذا سيتم توثيق البطولات

المواطن ـ محمد سلام

قدم المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد الشيخ، تهنئته إلى نادي الهلال بعد فوزه على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الهلال وضع قدمًا في المباراة النهائية بعد هذا الانتصار الكبير.

وتحدث الشيخ عن تقديم إدارة نادي الهلال طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعفاء لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي المقبل؛ وذلك للاستفادة منهم بمعسكر أبو ظبي التحضيري لمواجهة الإياب أمام بيروزي الإيراني.

وقال الشيخ في تصريحات إذاعية عبر ufm: “موضوع طلب الهلال لا زال قيد الدراسة، ولا يمكن تداول الموضوع قبل أن يخضع للدراسة”.

هذا ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، في بداية التحضيرات للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بقيادة فنية جديدة مع المدرب الأرجنتيني باوزا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وحول قضية توثيق البطولات، أوضح المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة: “ما صدر عن معالي رئيس هيئة الرياضة هو أن الأندية ستقوم بتوثيق بطولاتها ورفعها للاتحادات الرياضية للوقوف على التوثيق”.







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