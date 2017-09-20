اجتماع المركزي الأميركي يرفع سعر الذهب

المواطن - وكالات

صعد سعر الذهب، أمس الثلاثاء، من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار، وذلك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي من المتوقع أن يعطي المزيد من الإشارات هذا الأسبوع على وتيرة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وهبط الدولار 0.3% أمام اليورو قبيل الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، مع ترقب الأسواق لمؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيلمح إلى المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1308.26 للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى 1304.10 دولار في اليوم السابق.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر دولارًا، إلى 1311.80 دولار للأوقية.







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