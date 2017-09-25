اجتماع تنسيقي لاحتفالات محايل باليوم الوطني

المواطن - أحمد الشهري - محايل

ترأس محافظ محايل، محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، اليوم، اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للاحتفاء بفعاليات اليوم الوطني الـ87 للمملكة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستعرض المجتمعون البرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة، ومنها الحفل الرئيس للمحافظة، إلى جانب الفعاليات الأخرى المنوعة التي يشرف على تنظيمها المحافظة والبلدية والتعليم.

يذكر أن اللجنة تضم رؤساء المراكز التابعة للمحافظة والبلديات ومديري الجهات الحكومية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة، فيما سيكون الحفل الذي سيقام بمناسبة اليوم الوطني مساء الأربعاء المقبل على مسرح حديقة الملك سلمان، بحضور المحافظ ومديري الإدارات الحكومية.







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